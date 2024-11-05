В США открылись почти все избирательные участки

В Соединенных Штатах открылись избирательные участки всех штатов, последними начинают голосовать Гавайи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".

По состоянию на 18:00 по Киеву в США открыли участки почти все штаты. Время начала их работы отличается из-за разницы часовых поясов.

Только что открылись участки штатов Вашингтон и Аляска, за час до того начали голосовать Калифорния и Айдахо.

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Последним участки откроет островной штат Гавайи – в полдень по Вашингтону, то есть в 19:00 по Киеву.

Голосование в этих западных штатах завершится уже утром по киевскому времени, тогда как участки на восточном побережье закроются в 1-2 часа ночи по Киеву.

Уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.

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