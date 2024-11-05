Глава МЗС Норвегії: Трамп оголосить себе переможцем виборів, хай який буде результат

Міністр закордонних справ Норвегії Еспер Барт Ейде припускає, що Дональд Трамп у середу, 6 листопада, оголосить себе переможцем президентських виборів у США незалежно від результатів на той час.

Про це він сказав на конференції з питань кібербезпеки Attack, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Altinget.

На питання про нинішні вибори президента у США Ейде сказав, що "точно не буде передбачати, хто переможе".

"Але в чому я впевнений, то це в тому, що завтра вранці Дональд Трамп оголосить, що переміг", – додав він.

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Очільник норвезького МЗС водночас зазначив, що вважає "потенційно вкрай небезпечним" обговорювати, хто насправді переміг на виборах у США.

"США – надзвичайно поляризоване суспільство. Люди перейшли від медіа, контрольованих редакторами, до медіа, контрольованих алгоритмами, а це означає, що чим більше ви клікаєте, тим більше отримуєте підтвердження власних поглядів. І тим більш поляризованими ви стаєте", – пояснив Ейде.

Дональд Трамп, як відомо, так і не визнав програшу на президентських виборах у 2020 році. За даними ЗМІ, він уже підготував аргументи для оголошення нинішніх виборів недійсними, якщо не зможе перемогти.

Вибори президента США тривають 5 листопада. У країні відкрилися виборчі дільниці усіх штатів, останніми починають голосувати Гаваї.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про те, коли будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.