Глава МИД Норвегии: Трамп объявит себя победителем выборов, какой бы ни был результат

Министр иностранных дел Норвегии Эспер Барт Эйде предполагает, что Дональд Трамп в среду, 6 ноября, объявит себя победителем президентских выборов в США независимо от результатов на то время.

Об этом он сказал на конференции по вопросам кибербезопасности Attack, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Altinget.

На вопрос о нынешних выборах президента в США Эйде сказал, что "точно не будет предсказывать, кто победит".

"Но в чем я уверен, так это в том, что завтра утром Дональд Трамп объявит, что победил", – добавил он.

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Глава норвежского МИД в то же время отметил, что считает "потенциально крайне опасным" обсуждать, кто на самом деле победил на выборах в США.

"США – чрезвычайно поляризованное общество. Люди перешли от медиа, контролируемых редакторами, к медиа, контролируемых алгоритмами, а это означает, что чем больше вы кликаете, тем больше получаете подтверждение собственных взглядов. И тем более поляризованными вы становитесь", – пояснил Эйде.

Дональд Трамп, как известно, так и не признал проигрыш на президентских выборах в 2020 году. По данным СМИ, он уже подготовил аргументы для объявления нынешних выборов недействительными, если не сможет победить.

Выборы президента США продолжаются 5 ноября. В стране открылись избирательные участки всех штатов, последними начинают голосовать Гавайи.

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