Трамп проголосував на виборах і "дуже впевнений" у своїй перемозі

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп разом із дружиною Меланією віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Після голосування Трамп сказав журналістам, що "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах.

Фото: АР

"Чув, що в нас усюди дуже гарна ситуація", – сказав він, назвавши нинішню виборчу кампанію "найкращою" з-поміж, які він вів.

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За словами республіканця, він переможе з "помітним відривом", але затвердження голосів "займе багато часу".

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про те, коли будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.

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