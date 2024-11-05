Трамп проголосував на виборах і "дуже впевнений" у своїй перемозі
Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 19:13 —
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп разом із дружиною Меланією віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Після голосування Трамп сказав журналістам, що "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах.
"Чув, що в нас усюди дуже гарна ситуація", – сказав він, назвавши нинішню виборчу кампанію "найкращою" з-поміж, які він вів.
За словами республіканця, він переможе з "помітним відривом", але затвердження голосів "займе багато часу".
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.
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