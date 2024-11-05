Трамп проголосовал на выборах и "очень уверен" в своей победе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вместе с женой Меланией отдал голос на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

После голосования Трамп сказал журналистам, что "очень уверен" в своей победе на выборах.

Фото: АР

"Слышал, что у нас всюду очень хорошая ситуация", – сказал он, назвав нынешнюю избирательную кампанию „лучшей" из тех, которые он вел.

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По словам республиканца, он победит с "заметным отрывом", но утверждение голосов "займет много времени".

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс уже проголосовал и заявил, что ожидает победы своей партии.

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