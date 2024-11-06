Гарріс близька до поразки у вкрай важливій Пенсильванії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує у "хиткому" штаті Пенсильванія, який серед ключових штатів дає найбільше голосів у Колегії виборників і результат якого визначальний для шансів чинної віцепрезидентки Камали Гарріс на перемогу.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Пенсильванія має найбільше голосів виборників серед усіх ключових штатів – 19, від того, хто з двох кандидатів здобуде їх, значною мірою залежить результат виборів.

На цей час у штаті порахували близько 90% голосів. За цими даними, Трамп випереджає Гарріс на 221 тисячу голосів, приблизно три процентних пункти.

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У Філадельфії, де очікувано буде висока підтримка Гарріс, залишається порахувати 37 тисяч голосів.

Відповідальні за вибори у штаті кажуть, що поштою вчасно надіслали менше 203 тисяч бюлетенів і з них порахували приблизно 166 тисяч, а серед решти частину можуть не зарахувати через якісь процедурні невідповідності. У порахованих поштових бюлетенях більшість – за Гарріс, але приблизно кожен сьомий голос – за Трампа.

У 2020 році результати поштового голосування у цьому штаті зіграли вагому роль у перемозі Джо Байдена.

Перед тим стало відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.