Трамп перемагає у "хиткій" Північній Кароліні

Вибори президента США у Північній Кароліні свідчать, що цей штат зберігає прихильність до республіканців.

Як повідомляє "Європейська правда", прогноз перемоги Трампа підтверджує New York Times та низка інших медіа, які визначають переможця у штатах.

Після підрахунку понад 90% голосів на президентських виборах Трамп має підтримку 50,8% виборців, Гарріс – 48%. Відтак, у цьому штаті республіканець отримав ще 16 голосів.

Зауважимо, раніше компанія YouGov публікувала прогноз, за яким у Північній Кароліні і Пенсильванії відрив між кандидатами був мінімальний – 49% у Гарріс проти 48% у Трампа.

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Водночас, у Північній Кароліні на виборах губернатора переміг демократ Джош Стайн, обійшовши республіканця Марка Робінсона.

Як зазначила газета, республіканці перемагали тут на кожних президентських виборах з 2012 року, але це була дуже конкурентна боротьба. У 2020 році Трамп переміг з перевагою в 1,3%, що є найменшим показником серед усіх штатів.

У "хитких" Арізоні, Джорджії, Віскончині, Мічигані ще не визначився переможець, водночас, як писала "Європейська правда", у Пенсильванії, за останніми підрахунками, у лідерах зараз Трамп. З сьомого "хиткого" штату Невада поки немає даних.

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.

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