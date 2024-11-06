Харрис близка к поражению в крайне важной Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в "шатком" штате Пенсильвания, который среди ключевых штатов дает больше всего голосов в Коллегии выборщиков и результат которого будет определяющим для шансов Харрис на победу.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Пенсильвания имеет больше всего голосов выборщиков среди всех "ключевых штатов" – 19, от того, кто из двух кандидатов получит их, в значительной степени зависит результат выборов.

На данный момент в штате посчитали около 90% голосов. По этим данным, Трамп опережает Харрис на 221 тысячу голосов, примерно три процентных пункта.

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В Филадельфии, где ожидаемо будет высокая поддержка Харрис, остается посчитать 37 тысяч голосов.

Ответственные за выборы в штате говорят, что по почте вовремя прислали менее 203 тысяч бюллетеней и из них посчитали примерно 166 тысяч, а среди остальных часть могут не засчитать из-за каких-то процедурных несоответствий. В посчитанных почтовых бюллетенях большинство – за Харрис, но примерно каждый седьмой голос – за Трампа.

В 2020 году результаты почтового голосования в этом штате сыграли весомую роль в победе Джо Байдена.

Перед тем стало известно, что Трамп побеждает в "шатких" штатах Северная Каролина и Джорджия, а также побеждает в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.