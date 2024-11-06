Трамп перемагає в Айові, зруйнувавши очікування сенсації у цьому штаті

Вибори президента США в Айові – одному зі штатів, де в останні дні опитування показали зростання рейтингу Гарріс – свідчать, що цей штат зберігає прихильність до республіканців.

Як повідомляє "Європейська правда", прогноз перемоги Трампа підтверджує The Hill та низка інших медіа, які визначають переможця у штатах.

Штат Айова, розташований на так званому "середньому заході", з 2016 року демонструє тверду підтримку кандидата у президенти Дональда Трампа – у 2016 та 2020 роках він перемагав з відривом майже 10%.

Та нещодавнє опитування, проведене 28-31 жовтня у цьому штаті, показало сенсаційний результат – Гарріс несподівано обійшла Трампа у Айові на три відсоткові пункти. Це опитування викликало суперечки щодо коректності. Але оскільки воно було проведене авторитетною компанією, це додало інтриги голосуванню.

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Утім, вибори показали, що штат зберігає прихильність до Дональда Трампа.

І хоча підрахунок голосів ще триває, аналітики впевнені у перемозі Трампа, зважаючи на його відрив. Після підрахунку понад половини голосів на президентських виборах Трамп має підтримку понад 55% виборців, Гарріс – 43%.

Айова дає 6 голосів колегії виборників. Підрахунок голосів у ключових штатах, що визначать переможця, ще триває.

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.

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