Зеленський розповів про свої очікування після перемоги Трампа

Президент Володимир Зеленський привітав кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа із перемогою на виборах до оголошення офіційних результатів.

Про це він написав у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зеленський згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США, "план перемоги" і шляхи припинення російської агресії проти України.

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах", – наголосив український лідер.

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Зеленський впевнений: саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Він висловив сподівання, що разом із Трампом вдасться втілити його в життя.

"Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", – акцентував президент.

Український лідер наголосив, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом країнам.

Окремо Зеленський додав, що "з нетерпінням" чекає на можливість привітати Трампа особисто та "обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі США".

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан першим у ЄС привітав Трампа з перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Як писала "Європейська правда", одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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