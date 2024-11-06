Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав республіканця Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Про це він написав в Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Орбан заявив – це "найбільше повернення в політичній історії США".

"Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!", – акцентував угорський прем’єр.

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Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США, зокрема він заявляв, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.

ДОПОВНЕНО О 10:06. Також свої привітання висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та заявив, що це повинно допомогти "встановити мир в Україні".

За його словами, під час президентства Трампа у 2016-2020 роках угорсько-американські політичні відносини "були на піку", а діалог і переговори "були на передовій у вирішенні конфліктів, які загрожують світовій безпеці".

"Після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. І після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів, ніж будь-коли, на встановлення миру!" – додав Сійярто.

Як писала "Європейська правда", одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

Нагадаємо, Угорщина 7 листопада прийматиме саміт Європейської політичної спільноти, а наступного дня, 8 листопада відбудеться зустріч лідерів ЄС.

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