Зеленский рассказал о своих ожиданиях после победы Трампа
Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах до объявления официальных результатов.
Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Зеленский вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США, "план победы" и пути прекращения российской агрессии против Украины.
"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский уверен: именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Он выразил надежду, что вместе с Трампом удастся воплотить его в жизнь.
"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", – акцентировал президент.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.
Отдельно Зеленский добавил, что "с нетерпением" ждет возможности поздравить Трампа лично и "обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США".
Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.
Как писала "Европейская правда", сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.
Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".
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