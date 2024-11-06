Зеленский рассказал о своих ожиданиях после победы Трампа

Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах до объявления официальных результатов.

Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Зеленский вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США, "план победы" и пути прекращения российской агрессии против Украины.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах", – подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский уверен: именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Он выразил надежду, что вместе с Трампом удастся воплотить его в жизнь.

"Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", – акцентировал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

Отдельно Зеленский добавил, что "с нетерпением" ждет возможности поздравить Трампа лично и "обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США".

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Как писала "Европейская правда", сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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