ЗМІ: Трамп готує переможний мітинг

Дональд Трамп, який перемагає на виборах президента у США, планує невдовзі провести переможний мітинг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Помічник новообраного президента Трампа повідомив телеканалу, що ще один мітинг республіканця можна очікувати "незабаром".

Коли Трамп переміг Гілларі Клінтон вісім років тому, то провів декілька акцій під час перехідного періоду, які він назвав "турне подяки".

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Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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