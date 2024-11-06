СМИ: Трамп готовит победный митинг

Дональд Трамп, который побеждает на выборах президента в США, планирует вскоре провести победный митинг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Помощник новоизбранного президента Трампа сообщил телеканалу, что еще один митинг республиканца можно ожидать "вскоре".

Когда Трамп победил Хиллари Клинтон восемь лет назад, то провел несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "турне благодарности".

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Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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