У Швейцарії з 1 січня заборонять носити паранджу у громадських місцях

У Швейцарії суперечлива заборона на носіння паранджі в громадських місцях, широко відома як "заборона на паранджу", набуде чинності 1 січня.

Про це повідомив швейцарський уряд у середу, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей захід, який з невеликою перевагою пройшов на референдумі 2021 року в нейтральній Швейцарії і був засуджений мусульманськими асоціаціями, був ініційований тією ж групою, яка організувала заборону на будівництво нових мінаретів у 2009 році.

У заяві Федеральної ради йдеться, що вона зафіксувала початок дії заборони, і що кожному, хто незаконно її порушить, загрожує штраф у розмірі до 1 000 швейцарських франків (1 144 долари).

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Заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця, заявили в уряді.

Закривати обличчя буде дозволено з міркувань охорони здоров'я та безпеки, місцевих звичаїв або через погодні умови, йдеться в повідомленні. Закриті обличчя також будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань, а також для реклами, додали в уряді.

Якщо такі покриття необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, вони повинні бути дозволені за умови, що відповідальний орган вже схвалив їх, і громадський порядок не буде порушений, йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.

Перед цим влада німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг погодилася заборонити в школах носіння паранджі або нікабу, які повністю закривають обличчя.