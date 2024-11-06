У німецькій землі Саксонія провалилася спроба коаліції консервативного Християнсько-демократичного союзу, Соціал-демократичної партії та ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" – через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Переговори були перервані без жодних результатів, оголосила політсила Сари Вагенкнехт, яку називають німецькою "подругою Путіна".

Як зазначено, сторонам не вдалося досягти згоди щодо так званої "мирної формули", міграційної політики та питання фінансів.

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Після третьої зустрічі на тему війни і миру "Альянс Сари Вагенкнехт" звинуватив потенційних партнерів по коаліції в небажанні погоджуватися на зобов'язання щодо миру.

"Той, хто веде таку політику, втратить людей в землі. Ця жахлива і незаконна загарбницька війна Росії в Україні турбує так багато людей тут, у Саксонії, що новий уряд землі повинен відповісти на ці занепокоєння і страхи. Той, хто цього не робить, закриває очі і вуха", – пояснила лідерка АСВ у Саксонії Сабіне Циммерманн.

Ультраліва партія зробила цю тему центральним питанням на попередніх переговорах. На думку Циммерманн, неправильно завжди відносити це питання лише до федерального уряду.

"Ми також повинні прислухатися до голосів у Саксонії, які більше не хочуть, щоб Німеччина таким чином вирішувала питання війни в Україні, і закликають до більш активних дипломатичних зусиль", – сказала вона нещодавно.

Прем'єр-міністр землі і місцевий глава ХДС Міхаель Кречмер також неодноразово закликав до більших дипломатичних зусиль для припинення війни. Однак ХДС і ХСС зайняли протилежну позицію щодо розміщення американських ракет у Німеччині, які призначені для стримування Росії.

Наразі незрозуміло, як розвиватимуться події в Саксонії. Оскільки ХДС виключила коаліції з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та лівими, Кречмер фактично має лише можливість сформувати уряд меншості.

Саме до цього нещодавно закликали консервативні сили в ХДС, Кречмер виступив проти. За його словами, з таким урядом переговори відбуватимуться щодня, що забиратиме неймовірну кількість енергії.

У вівторок Кречмер зустрівся з лідером земельної і парламентської групи "Альтернативи для Німеччини" Йоргом Урбаном для конфіденційної розмови. У ХДС підкреслили, що Кречмер розмовляє з усіма депутатами з поваги до парламенту. Про зміст розмови нічого не повідомляється.

Згідно з конституцією, прем'єр-міністр Саксонії має бути обраний протягом чотирьох місяців з моменту встановлення нового земельного парламенту. Цей термін спливає на початку лютого 2025 року. В іншому випадку парламент має бути розпущений і мають бути проведені нові вибори.

Варто зазначити, що у німецькій федеральній землі Бранденбург Соціал-демократична партія Німеччини і ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт вирішили почати переговори про створення коаліції.

Після виборів до місцевих парламентів у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, які пройшли у вересні, формування коаліцій там стало фактично неможливим без партії Вагенкнехт.

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