В немецкой земле Саксония провалилась попытка коалиции консервативного Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" – из-за разногласий в вопросах мира, миграции и финансовой политики.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Переговоры были прерваны без всяких результатов, объявила политсила Сары Вагенкнехт, которую называют немецкой "подругой Путина".

Как отмечается, сторонам не удалось достичь согласия по так называемой "мирной формуле", миграционной политике и вопросу финансов.

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После третьей встречи на тему войны и мира "Альянс Сары Вагенкнехт" обвинил потенциальных партнеров по коалиции в нежелании соглашаться на обязательства по миру.

"Тот, кто ведет такую политику, потеряет людей в земле. Эта ужасная и незаконная захватническая война России в Украине беспокоит так много людей здесь, в Саксонии, что новое правительство земли должно ответить на эти беспокойства и страхи. Тот, кто этого не делает, закрывает глаза и уши", – пояснила лидер Альянса Сары Вагенкнехт в Саксонии Сабине Циммерманн.

Партия сделала эту тему центральным вопросом на предыдущих переговорах. По мнению Циммерманн, неправильно всегда относить этот вопрос только к федеральному правительству.

"Мы также должны прислушиваться к голосам в Саксонии, которые больше не хотят, чтобы Германия таким образом решала вопрос войны в Украине, и призывают к более активным дипломатическим усилиям", – сказала она недавно.

Премьер-министр земли и местный глава ХДС Михаэль Кречмер также неоднократно призывал к большим дипломатическим усилиям для прекращения войны. Однако ХДС и ХСС заняли противоположную позицию по размещению американских ракет в Германии, которые предназначены для сдерживания России.

Пока непонятно, как будут развиваться события в Саксонии. Поскольку ХДС исключила коалиции с ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми, Кречмер фактически имеет лишь возможность сформировать правительство меньшинства.

Именно к этому недавно призвали консервативные силы в ХДС, Кречмер выступил против. По его словам, с таким правительством переговоры будут проходить ежедневно, что будет отнимать невероятное количество энергии.

Во вторник Кречмер встретился с лидером земельной и парламентской группы "Альтернативы для Германии" Йоргом Урбаном для конфиденциальной беседы. В ХДС подчеркнули, что Кречмер разговаривает со всеми депутатами из уважения к парламенту. О содержании разговора ничего не сообщается.

Согласно конституции, премьер-министр Саксонии должен быть избран в течение четырех месяцев с момента установления нового земельного парламента. Этот срок истекает в начале февраля 2025 года. В противном случае парламент должен быть распущен и должны быть проведены новые выборы.

Стоит отметить, что в немецкой федеральной земле Бранденбург Социал-демократическая партия Германии и ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт решили начать переговоры о создании коалиции.

После выборов в местные парламенты в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, которые прошли в сентябре, формирование коалиций там стало фактически невозможным без партии Вагенкнехт.

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