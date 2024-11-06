Потяг Київ – Братислава планують запустити до кінця 2024 року

На засіданні Українсько-словацької змішаної комісії в середу, 6 листопада, оголосили про наміри запустити пряме залізничне сполучення Києва з Братиславою в грудні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство економіки України.

За словами віцепрем'єра Словаччини із відновлення, стійкості та використання єврофондів Петра Кмеца, сторони домовились про реалізацію залізничного сполучення Київ – Братислава з пересадкою на станції Чоп.

"Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн", – йдеться в повідомленні.

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Новий потяг, як очікується, вдасться запустити в середині грудня 2024-го.

Також на Українсько-словацькій змішаній комісії анонсували підписання першої угоди в межах запущеного Братиславою інструменту для залучення фінансування від третіх країн для підтримки транскордонних проєктів з відновлення України.

Паралельно сторони підтвердили наміри модернізувати пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке", розширити пропускну спроможність пункту "Малий Березний – Убля" та відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт "Павлове – Матіовце".

На початку жовтня повідомлялось, що Україна і Словаччина мають плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до Відня.

Тим часом польський приватний залізничний перевізник SKPL Cargo планує запустити пасажирське сполучення між Варшавою та Ковелем у Волинській області у грудні 2024 року.