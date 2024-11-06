На заседании Украинско-словацкой смешанной комиссии в среду, 6 ноября, объявили о намерениях запустить прямое железнодорожное сообщение Киева с Братиславой в декабре 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство экономики Украины.

По словам вице-премьера Словакии по восстановлению, устойчивости и использования еврофондов Петра Кмеца, стороны договорились о реализации железнодорожного сообщения Киев – Братислава с пересадкой на станции Чоп.

"Маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейской колеи в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную будущую прямую линию Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны", – говорится в сообщении.

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Новый поезд, как ожидается, удастся запустить в середине декабря 2024-го.

Также на Украинско-словацкой смешанной комиссии анонсировали подписание первого соглашения в рамках запущенного Братиславой инструмента для привлечения финансирования от третьих стран для поддержки трансграничных проектов по восстановлению Украины.

Параллельно стороны подтвердили намерения модернизировать пункт пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое", расширить пропускную способность пункта "Малый Березный – Убля" и открыть для пассажирских перевозок железнодорожный пункт "Павлово – Матиовце".

В начале октября сообщалось, что Украина и Словакия имеют планы по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в Вену.

Между тем польский частный железнодорожный перевозчик SKPL Cargo планирует запустить пассажирское сообщение между Варшавой и Ковелем в Волынской области в декабре 2024 года.