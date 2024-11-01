У грудні польський перевізник планує запустити новий маршрут Варшава – Ковель

Польський приватний залізничний перевізник SKPL Cargo планує запустити пасажирське сполучення між Варшавою та Ковелем у Волинській області у грудні 2024 року.

Про це проінформував портал Rynek Kolejowy, передає "Європейська правда".

Як зазначив портал, польське управління залізничного транспорту отримало заявку від SKPL на запуск комерційного пасажирського сполучення за маршрутом Варшава-Східна – Дорогуськ (кордон) – Варшава-Східна.

Зазначається, що це частина маршруту з Варшави до Ковеля, де оператор хоче здійснювати пасажирські перевезення.

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Як проінформував портал, 18 жовтня було виконано всі вимоги законодавства, необхідні для оприлюднення неконфіденційної інформації щодо запуску маршруту.

Відтак, перевізник заявив про готовність надавати послугу протягом п'яти років – з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Польський комерційний перевізник планує їздити в Ковель раз на день, вирушаючи з Варшави о 15:05, прибуваючи до Дорогуська через Люблін та Хелм о 18:30, а потім – продовжуючи шлях до Ковеля.

Мапа: Google Maps

У зворотний бік поїзд має вирушати зі станції Дорогуськ о 02:45 ночі та прибувати до Варшави о 06:15 ранку. Зупинки заплановані на станціях Пілява, Демблін, Пулави, Люблін-Головний, Свідник-Місто та Хелм.

Як відомо, ще у жовтні 2023 року SKPL запустила маршрут між Варшавою та прикордонним містом Рава-Руська у Львівській області.

На початку жовтня 2024 року повідомлялося, що Україна і Словаччина мають плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.