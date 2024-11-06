У Німеччині розвалилась урядова коаліція

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рішенню про відставку глави Мінфіну передувала зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини – вільних демократів, Соціал-демократичної партії Шольца та Партії зелених віцеканцлера Роберта Габека.

Сторони зібрались на кризову зустріч, аби вирішити низку суттєвих протиріч – насамперед стосовно бюджету на 2025 рік.

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За інформацією німецьких ЗМІ, на зустрічі Лінднер оголосив про необхідність дострокових виборів до Бундестагу, але Шольц цю ідею відкинув. Саме після цього й стало відомо про відставку лідера вільних демократів.

У найближчі години канцлер Німеччини має оголосити звернення до громадян. Наразі невідомо, чи йтиметься про дострокові вибори, але без голосів вільних демократів коаліція не має більшості в Бундестазі.

Як писала "ЄвроПравда", останнім часом між партіями коаліції поглиблюється суперечка щодо багатьох питань, зокрема способів вирішення економічних проблем Німеччини.

Віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький раніше прогнозував, що урядова коаліція Німеччини може розпастися ще до кінця цього року.

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