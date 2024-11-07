На виборах до Конгресу США переміг Віндман, який свідчив проти Трампа щодо України

Уродженець України, демократ Євген Віндман, брат-близнюк якого, Александр Віндман, був одним з ключових свідків у справі про імпічмент Дональда Трампа, виграв вибори до Палати представників у Вірджинії.

Про це повідомила газета The New York Times, передає "Європейська правда".

Як зазначила газета, його перемога утримує округ у руках демократів, підтримуючи надії партії отримати більшість у Палаті представників.

49-річний Віндман замінить в Палаті представників демократку Ебігейл Спанбергер, яка вирішила балотуватися на посаду губернатора.

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Як пише AP, свою кампанію Віндман зосередив на правах на аборти та загрозі руху MAGA для демократії. Він описав свою перемогу як "свідчення сили американського досвіду", адже він, як виходець із Києва, мовляв, зміг отримати високу політичну посаду у США.

"Це свідчення сили американського досвіду: іммігрант, який утік від радянського режиму і приїхав до цієї великої країни з менш ніж $800 в кишені, тепер буде тут обраним конгресменом Палати представників США", – цитують журналісти його заяву.

Фото: NYT

Віндман – підполковник армії США у відставці, юрист, а також брат-близнюк Александра Віндмана – офіцера армії США та колишнього директора з питань Європи Ради національної безпеки США.

З 2018 року Євген Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте його Трамп звільнив у 2020 році.

Газета зазначила, що обидва брати свідчили проти Трампа у справі про його дзвінок президенту України Володимиру Зеленському, який спровокував першу спробу імпічменту щодо Трампа.

Як писала "Європейська правда", 19 листопада 2019 року, під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент, Александр Віндман заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа із Зеленським. Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

Після цього обох братів було звільнено, а у Пентагоні стверджували, що тоді Євген Віндман "зазнав помсти" з боку посадовців Трампа.

Детальніше читайте у статті: Американець на чолі ЗСУ та "догідливий" Зеленський: що показали нові слухання у Конгресі США.