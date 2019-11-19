Американець на чолі ЗСУ та "догідливий" Зеленський: що показали нові слухання у Конгресі США

У Конгресі США розпочалась друга серія відкритих допитів свідків у рамках процедури імпічменту президента Трампа.

Ми публікуємо опис останніх заяв, зібраний українською службою "Голосу Америки" та відредагований "Європейською правдою".

У вівторок у першій половині дня свої свідчення дали співробітники Білого дому: Александер Віндман, що працює у Радбезі та Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майка Пенса.

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У той час, як американці шукають відповідь на запитання про те, чи тисну і чи порушував закони Дональд Трамп у своєму спілкуванні з Володимиром Зеленським, Україну продовжують дивувати продовжують генерувати новини про відносини України та США, які мимохідь з’являються під час допитів свідків у комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу США,.

Цього тижня центральною фігурою стане Гордон Сондленд, посол США до ЄС та неофіціальний "уповноважений Трампа по Україні", який домовлявся із Банковою з найбільш слизьких питань.

Зміст першого допиту Сондленда, "Європравда" переказувала раніше.

Тоді Сондленд після певних роздумів письмово повідомив конгресменів, що він попереджав команду Зеленського, що Україна не отримає оборонну допомогу, якщо Київ не заявить публічно про відкриття розслідувань проти сина ексвіцепрезиеднта Джо Байдена.

Сондленд має виступити зі свідченнями на слуханнях у середу.

А тим часом від інших свідків лунають не менш резонансні заяви.

Як Зе-команда шукала міністра

Підполковник США українського походження Александер Віндман, який є Директором з європейських справ Ради нацбезпеки Білого дому, заявив, що йому пропонували стати міністром в уряді Зеленського

Відповідаючи на запитання юридичного радника республіканців Стіва Кастора, Віндман заявив, що він був присутній у Києві під час інавгурації Зеленського, і що йому, американському громадянину, екссекретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував обійняти посаду міністра оборони України.

Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції та повідомив про це своєму керівництву.

У своїй вступній промові Віндман звернувся до свого батька, який привіз свою родину до США з радянської України у 1979 році: "Тату, не переживай, зі мною все буде добре, бо я говорю правду". Він також сказав, що, крім англійської, вільно говорить українською та російською.

Також, відповідаючи на запитання юридичного радника демократів Дена Голдмена, він заявив, що не знає про жодні "достовірні докази" українського втручання у вибори президента США 2016 року, однак знає, що такі чутки просуває російський президент Володимир Путін.

Сумніви у стенограмі

Також перед представниками розвідувального комітету виступила помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Вільямс заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була "незвичайною", у порівнянні з розмовами з іншими світовими лідерами, оскільки "вона включала дискусію про те, що виглядало як внутрішньополітичне питання (для США). За її словами, у розмові згадувалась конкретна справа - щодо компанії Burisma.

Це – украй важлива деталь, адже у стенограмі, яку оприлюднив Білий дім, назва Burisma ен звучить.

На цій підставі вже лунають підозри про фальшування стенограми.

Дженніфер Вільямс відмовилась коментувати інший дзвінок, що мав місце між віцепрезидентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що той не був розсекречений. Але вона повідомила, що перше питання, яке Зеленський підняв під час зустрічі із Пенсом у Варшаві 1 вересня, була затримка військової допомоги Україні.

За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причину затримки, але "запевнив його у незмінній підтримці України".

Ці свідчення доповнюють те, що Дженніфер Вільямс розповіла під час допиту за закритими дверима. Тоді помічниця Пенса з питань зовнішньої політики засвідчила, що наполягання Трампа, щоб Україна провела розслідування щодо компанії Burisma та обставин буцімто втручання у вибори США з території України у 2016-му, "вразили її як незвичні і недоречні".

Вона сказала, що розмова мала "більш політичний характер", ніж телефонні дзвінки президента з іншими закордонними лідерами, йдеться у стенограмі її допиту, оприлюдненій у суботу.

Догідливий президент

Палата представників одночасно також оприлюднила стенограму свідчень за закритими дверима Тима Моррісона, колишнього помічника Білого дому з питань політики щодо Європи та Росії в Раді національної безпеки, який також чув липневу телефонну розмову між Трампом та Зеленським.

Моррісон, який подав у відставку за день до своїх свідчень у Конгресі минулого місяця, як і Вільямс, висловив стурбованість щодо зауважень Трампа до президента України Володимира Зеленського. "Мені не комфортно від ідеї, що президент Зеленський може брати участь у нашій політиці", - заявив Моррісон законотворцям.

Він також назвав тон Зеленського в розмові з Трампом "догідливим".

Моррісон відмовився назвати дзвінок незаконним чи неналежним, натомість він сказав, що побоювався, що інформація про цей дзвінок стане публічною та зашкодить відносинам з Україною.

Тим часом, виступаючи на публічних слуханнях, конгресмен-республіканець Девін Нунес наполягав на виклику до свідчень у Конгресі викривача з Білого дому. Йдеться про того досі анонімного співробітника, скарга якого на нібито порушення з боку президента Трампа спричинила початок розслідування та дала старт можливому імпічменту.

Нунес звинуватив викривача у заангажованості проти Трампа й координації своїх дій із демократами. Натомість, демократи наполягають на необхідності захистити викривача та зберегти ім'я цієї особи у таємниці з міркувань безпеки. Через це голова розвідувального комітету, конгресмен-демократ Адам Шифф, перервав Нунеса, що розпитував Віндмана про те, із ким він обговорював розмову Трампа й Зеленського. Таким чином, ймовірно, Нунез спробував дізнатись посаду викривача (відомо, що це представник розвідки Білого дому) й відтак встановити його особу.

У вівторок пообіді за вашингтонським часом - тобто ближче до ночі за Києвом - у Конгресі свідчитимуть колишній спецпредставник Держдепу із питань України Курт Волкер та Тім Моррісон, колишній старший директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому.

Автор: Марія Прус,

Українська служба "Голосу Америки"

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