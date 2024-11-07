На выборах в Конгресс США победил Виндман, свидетельствовавший против Трампа по Украине

Уроженец Украины, демократ Евгений Виндман, брат-близнец которого, Александр Виндман, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа, выиграл выборы в Палату представителей в Вирджинии.

Об этом сообщает The New York Times, передает "Европейская правда".

Как отметила газета, его победа удерживает округ в руках демократов, поддерживая надежды партии получить большинство в Палате представителей.

49-летний Виндман заменит в Палате представителей демократку Эбигейл Спанбергер, которая решила баллотироваться на пост губернатора.

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Как пишет AP, свою кампанию Виндман сосредоточил на праве на аборты и угрозе движения MAGA для демократии. Он описал свою победу как "свидетельство силы американского опыта", ведь он, как выходец из Киева, мол, смог получить высокую политическую должность в США.

Фото: NYT

"Это свидетельство силы американского опыта: иммигрант, который сбежал от советского режима и приехал в эту великую страну с менее чем $800 в кармане, теперь будет здесь избранным конгрессменом Палаты представителей США", – цитируют журналисты его заявление.

Виндман – подполковник армии США в отставке, юрист, а также брат-близнец Александра Виндмана. С 2018 года Евгений Виндман занимал должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США, однако Трамп его уволил в 2020 году.

Газета отметила, что оба брата свидетельствовали против Трампа по делу о его звонке президенту Владимиру Зеленскому, который спровоцировал первую попытку импичмента в отношении Трампа.

Как писала "Европейская правда", 19 ноября 2019 года, во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте, Александр Виндман заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.

После этого оба брата были уволены, а в Пентагоне утверждали, что тогда Евгений Виндман "подвергся мести" со стороны чиновников Трампа.

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