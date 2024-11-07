У Кремлі не виключили контакту Путіна з Трампом до інавгурації у США

Прессекретар лідера РФ Дмитрій Пєсков не виключив можливості спілкування глави російської держави Путіна з Дональдом Трампом до інавгурації обраного президента США.

Про це він сказав журналістам у четвер, його цитує агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Пєсков сказав, що спілкування Трампа та Путіна до інавгурації нового президента США не виключене.

"Воно не виключене. Він (Трамп) же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Є його слова", – сказав Пєсков.

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Під час спілкування журналісти поставили представнику Кремля запитання, чи зв'язувалися з адміністрації президента Росії або МЗС РФ зі штабом Трампа після виборів. "Ні. Чому ми маємо зв'язуватися?" – сказав Пєсков.

За його словами, з Джо Байденом, як із президентом, що залишає посаду, розмова Путіна не планується.

Також Пєсков, говорячи про потенційну можливість зустрічі лідерів РФ і США, наголосив, що будь-яка зустріч має бути добре підготовлена.

"За кожною зустріччю стоїть велика робота на експертному рівні. Поки що цієї роботи немає, та поки що й рано. З ким там працювати? З адміністрацією Байдена ми не працюємо. Якісь мізерні канали для спілкування технічного є, вони не мають субстантивного характеру", – сказав він.

Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні та пояснював, що йому це вдасться через "чудові стосунки" з Владіміром Путіним. Трамп говорив, що зв’яжеться для врегулювання війни з лідерами двох воюючих держав.

Володимир Зеленський провів розмову із Трампом після виборів у США та домовився із ним розвивати діалог.