В Кремле не исключили контакта Путина с Трампом до инаугурации в США

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы российского государства Путина с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США.

Об этом он сказал журналистам в четверг, его цитирует агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Песков сказал, что общение Трампа и Путина до инаугурации нового президента США не исключено.

"Оно не исключено. Он (Трамп) же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", – сказал Песков.

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Во время общения журналисты задали представителю Кремля вопрос, связывались ли из администрации президента России или МИД РФ со штабом Трампа после выборов. "Нет. Почему мы должны связываться?" – сказал Песков.

По его словам, с Джо Байденом, как с уходящим президентом, разговор Путина не планируется.

Также Песков, говоря о потенциальной возможности встречи лидеров РФ и США, подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена.

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано. С кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не имеют субстантивного характера", – сказал он.

Напомним, российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине и объяснял, что ему это удастся из-за "прекрасных отношений" с Владимиром Путиным. Трамп говорил, что свяжется для урегулирования войны с лидерами двух воюющих государств.

Владимир Зеленский провел разговор с Трампом после выборов в США и договорился с ним развивать диалог.