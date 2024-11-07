У Німеччині схвалили посилення захисту критичної інфраструктури

Уряд Німеччини напередодні схвалив новий законопроєкт, покликаний захистити критично важливу інфраструктуру країни від диверсій, терористичних атак і стихійних лих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Законопроєкт стосується 11 секторів, таких як енергетика, транспорт, фінанси та охорона здоров'я. Для операторів цих об'єктів встановлюються мінімальні заходи безпеки, яких необхідно вжити. У разі невиконання вимог або недотримання державних норм можуть бути накладені штрафи від 50 тисяч до 500 тисяч євро.

"Ми робимо Німеччину стійкішою та захищенішою від криз", – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

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За її словами, російська агресія в Європі, диверсії та терористичні атаки, стихійні лиха через зміну клімату, загрожують безпеці Німеччини.

"Тому захист критично важливої ​​інфраструктури – від лікарень до систем живлення, електропостачання та водопостачання – має першорядне значення", – наголосила Фезер.

Нагадаємо, у Німеччині судитимуть агента РФ, який планував зірвати військову допомогу Україні.

Німецька контррозвідка вважає, що Росія все частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.

Напередодні в німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина РФ, якого підозрюють в обході санкцій.