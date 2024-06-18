Спецслужби Німеччини: РФ витрачає величезні кошти на шпигунів, щоб замінити висланих дипломатів

Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь після того, як з Європи вислали близько 600 російських дипломатів, що стало ударом для кремлівських спецслужб.

Про це заявив глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденванг, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У BfV, яке є службою німецької контррозвідки, зазначили, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхню діяльність.

"Росія докладає всіх зусиль, щоб компенсувати зменшення кількості російських агентів у Німеччині", – заявив Гальденванг.

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Зокрема, за даними BfV, двоє громадян Німеччини, яким у серпні минулого року висунули звинувачення у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали за свої послуги приблизно по 400 тисяч євро.

"Винагороди агентів свідчать про те, що російські служби продовжують мати величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей", – йдеться у звіті BfV.

Особливо ризикують стати мішенню російських спецслужб німці, які живуть у Росії або регулярно туди їздять, у тому числі німецькі дипломати.

"Як тільки вони (спецслужби РФ – Ред.) отримують компрометуючу інформацію про свої цілі, ці служби не соромляться застосовувати агресивні методи вербування", – додали у відомстві.

Як зазначає німецька контррозвідка, Росія виявилася пристосованою до пошуку шляхів впливу на події в Німеччині навіть після того, як її медіаканали були заборонені, а 600 її дипломатів були вислані.

Деякі з представників спецслужб РФ, переключилися на Telegram, який важко контролювати, а шпигунів тепер прикріплюють до міжнародних організацій.

Ультраправі групи також є сприйнятливою аудиторією для російських операцій впливу. До них належать конспірологи з групи "Рейхсбюргерів", деякі з яких зараз перебувають на лаві підсудних за підготовку перевороту проти німецького демократичного ладу, для якого вони шукали підтримки Росії.

Нагадаємо, наприкінці травня суд у німецькому Дюссельдорфі засудив колишнього офіцера Бундесверу до трьох з половиною років ув'язнення за шпигунство й передачу інформації російській розвідці.