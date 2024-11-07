В Германии одобрили усиление защиты критической инфраструктуры

Правительство Германии накануне одобрило новый законопроект, призванный защитить критически важную инфраструктуру страны от диверсий, террористических атак и стихийных бедствий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Законопроект касается 11 секторов, таких как энергетика, транспорт, финансы и здравоохранение. Для операторов этих объектов устанавливаются минимальные меры безопасности, которые необходимо принять. В случае невыполнения требований или несоблюдения государственных норм могут быть наложены штрафы от 50 тысяч до 500 тысяч евро.

"Мы делаем Германию более устойчивой и защищенной от кризисов", – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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По ее словам, российская агрессия в Европе, диверсии и террористические атаки, стихийные бедствия из-за изменения климата, угрожают безопасности Германии.

"Поэтому защита критически важной инфраструктуры – от больниц до систем питания, электроснабжения и водоснабжения – имеет первостепенное значение", – подчеркнула Фезер.

Напомним, в Германии будут судить агента РФ, который планировал сорвать военную помощь Украине.

Немецкая контрразведка считает, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.

Накануне в немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций.