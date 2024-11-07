Як розвалилася коаліція у Німеччині і чи небезпечно це для України

Поки світ стежив за виборами у США та скорим поверненням Дональда Трампа у Білий дім, по той бік Атлантики, у Німеччині, за зачиненими дверима стався інший політичний землетрус.

У Берліні згасла "світлофорна коаліція", названа так кілька років тому за партійними кольорами трьох партій-учасниць.

Криза відкрила можливість проведення дострокових виборів вже навесні, а не восени наступного року, як було заплановано.

Вибори майже гарантовано завершать правління Шольца і, як очікується, приведуть до влади нового канцлера Фрідріха Мерца, який не є поганим для України.

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Про те, що пішло не так у нинішньої коаліції і чи вдасться Німеччині у найближчі місяці забезпечити політичну стабільність на тлі транзиту влади у США, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

Найнепопулярніша коаліція в історії Німеччини йшла до розпаду давно. Головна причина полягала у тому, що її утворили партії з кардинально різною фундаментальною політикою.

Економіка країни, найбільша у єврозоні, другий рік перебуває у стагнації, пожинаючи наслідки пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до зростання цін на енергоносії та потреби різко збільшити оборонні витрати й витрати на сотні тисяч українських біженців.

Криза, яка розгорталася місяцями, вилилась у сварку канцлера Олафа Шольца з ключовим міністром його уряду Крістіаном Лінднером, яку німецькі ЗМІ описують як "безпрецедентну".

Вона призвела до звільнення міністра фінансів Лінднера та виходу з уряду міністрів від Вільної демократичної партії (ВДП) і розвалу коаліції.

6 листопада на кризовій зустрічі трьох партій, яку розглядали як останній шанс для збереження коаліції, міністр фінансів представив економічні пропозиції, які опозиція назвала "документом про розлучення".

Ідея вільних демократів полягала у тому, щоб продемонструвати виборцям свою принциповість у важливих для них питаннях. Це могло б допомогти ВДП зберегти крихти рейтингів і наростити додаткову підтримку, щоб подолати 5-відсотковий бар’єр у разі виборів.

Але ця пропозиція і принциповість вільних демократів розвалили коаліцію.

Тим часом Шольц уже знайшов заміну Лінднеру й обрав ім’я нового міністра фінансів – це ключовий економічний радник канцлера Йорг Кукіс. В уряді продовжить працювати і міністр транспорту від ВДП Фолькер Віссінг, який після розриву своєї партії з коаліцією залишив її лави.

Що далі чекає на уряд Шольца і чи означає це, що дострокові парламентські вибори відбудуться раніше, ніж будь-хто очікує?

Шанси на це дуже великі.

Сам Шольц оголосив, що прагне провести голосування за довіру до його тепер уже уряду меншості СДПН та "Зелених" 15 січня, у перший день нової сесії Бундестагу.

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, якому пророкують посісти місце Шольца, заявив, що голосування треба провести щонайпізніше наступного тижня.

На зустрічах із Шольцом та президентом Штайнмаєром у четвер він намагатиметься розчистити шлях для призначення дострокових виборів якнайшвидше.

З огляду на те, що події у Берліні відучора стрімко розвиваються, найближчим часом стануть відомі деталі того, коли у Німеччині відбудеться перезавантаження влади.

На жаль, Німеччина занурюється у внутрішньополітичні проблеми. І це відбувається на тлі періоду передачі влади у США. Двоє головних донорів та партнерів Києва перебувають у ситуації нестабільності, що створює нові виклики для України.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.