Как развалилась коалиция в Германии и опасно ли это для Украины

Пока мир следил за выборами в США и скорым возвращением Дональда Трампа в Белый дом, по ту сторону Атлантики, в Германии, за закрытыми дверями произошло другое политическое землетрясение.

В Берлине погасла "светофорная коалиция", названная так несколько лет назад по партийным цветам трех партий-участниц.

Кризис открыл возможность проведения досрочных выборов уже весной, а не осенью следующего года, как было запланировано.

Выборы почти гарантированно завершат правление Шольца и, как ожидается, приведут к власти нового канцлера Фридриха Мерца, который не является плохим для Украины.

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О том, что пошло не так у нынешней коалиции и удастся ли Германии в ближайшие месяцы обеспечить политическую стабильность на фоне транзита власти в США, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

Самая непопулярная коалиция в истории Германии шла к распаду давно. Главная причина заключалась в том, что ее образовали партии с кардинально разной фундаментальной политикой.

Экономика страны, крупнейшая в еврозоне, второй год находится в стагнации, пожиная последствия пандемии коронавируса и полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к росту цен на энергоносители и необходимости резко увеличить оборонные расходы и расходы на сотни тысяч украинских беженцев.

Кризис, который разворачивался месяцами, вылился в ссору канцлера Олафа Шольца с ключевым министром его правительства Кристианом Линднером, которую немецкие СМИ описывают как "беспрецедентную".

Она привела к увольнению министра финансов Линднера и выходу из правительства министров от Свободной демократической партии (СвДП) и развалу коалиции.

6 ноября на кризисной встрече трех партий, которую рассматривали как последний шанс для сохранения коалиции, министр финансов представил экономические предложения, которые оппозиция назвала "документом о разводе".

Идея свободных демократов заключалась в том, чтобы продемонстрировать избирателям свою принципиальность в важных для них вопросах. Это могло бы помочь СвДП сохранить крохи рейтингов и нарастить дополнительную поддержку, чтобы преодолеть 5-процентный барьер в случае выборов.

Но это предложение и принципиальность свободных демократов развалили коалицию.

Тем временем Шольц уже нашел замену Линднеру и выбрал имя нового министра финансов – это ключевой экономический советник канцлера Йорг Кукис. В правительстве продолжит работать и министр транспорта от СвДП Фолькер Виссинг, который после разрыва своей партии с коалицией покинул ее ряды.

Что дальше ждет правительство Шольца и означает ли это, что досрочные парламентские выборы состоятся раньше, чем кто-либо ожидает?

Шансы на это очень велики.

Сам Шольц объявил, что стремится провести голосование за доверие к его теперь уже правительству меньшинства СДПГ и "Зеленых" 15 января, в первый день новой сессии Бундестага.

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которому прочат занять место Шольца, заявил, что голосование надо провести не позднее следующей недели.

На встречах с Шольцом и президентом Штайнмайером в четверг он будет пытаться расчистить путь для назначения досрочных выборов как можно быстрее.

Учитывая то, что события в Берлине со вчерашнего дня стремительно развиваются, в ближайшее время станут известны детали того, когда в Германии произойдет перезагрузка власти.

К сожалению, Германия погружается во внутриполитические проблемы. И это происходит на фоне периода передачи власти в США. Два главных донора и партнера Киева находятся в ситуации нестабильности, что создает новые вызовы для Украины.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.