Зеленський: В угоді з Угорщиною нема підтримки членства в НАТО, тому вона не підписана

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проєкт двостороннього документа з Угорщиною наразі не містить пункту про підтримку членства України в НАТО.

Про це він сказав на пресконференції за підсумком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті в четвер, 7 листопада, пише "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що під час візиту угорського прем’єра Віктора Орбана до України в липні сторони домовились "працювати над двостороннім документом".

Водночас він зауважив, що двосторонній документ "містить не тільки те, що хоче одна сторона".

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"Для нас важлива підтримка України Угорщиною в ЄС, для нас важлива підтримка України Угорщиною в НАТО. У документі нема на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний", – констатував глава держави.

Президент Володимир Зеленський раніше розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО.

Зеленський стверджував, що Україна в межах цього документа проситиме Угорщину "не блокувати" свій майбутній вступ в Альянс.

Після цього речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай підтвердив переговори про двосторонню угоду з Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО в ній не обговорюється.