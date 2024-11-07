Зеленский: В договоре с Венгрией нет поддержки членства в НАТО, поэтому он не подписан

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проект двустороннего документа с Венгрией пока не содержит пункта о поддержке членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, 7 ноября, пишет "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что во время визита венгерского премьера Виктора Орбана в Украину в июле стороны договорились "работать над двусторонним документом".

В то же время он отметил, что двусторонний документ "содержит не только то, что хочет одна сторона".

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"Для нас важна поддержка Украины Венгрией в ЕС, для нас важна поддержка Украины Венгрией в НАТО. В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так как этого нет, этот документ не подписан", – констатировал глава государства.

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двустороннего документа", который коснется в частности вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.

Зеленский утверждал, что Украина в рамках этого документа будет просить Венгрию "не блокировать" свое будущее вступление в Альянс.

После этого представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, но заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается.