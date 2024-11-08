ЗМІ: Лідер німецьких "Зелених" після розпаду коаліції висуватиметься у канцлери

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек, співлідер "Зелених", буде кандидатом у канцлери від своєї партії на майбутніх виборах після розпаду коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на свої дані.

Габек нібито планує офіційно оголосити у п’ятницю, що на майбутніх виборах буде кандидатом у канцлери від "Зелених".

Також Габек повернувся на платформу X (Twitter), де не писав кілька років, зазначивши, що у теперішні часи "не хоче залишати платформу крикунам і популістам".

Серед його перших нових дописів – відео, у якому він розкреслює якісь аркуші і наспівує мелодію пісні "Настав час змін" Герберта Гренмеєра, у чому журналісти побачили передвиборчий натяк. Його підкріплює також браслет на руці політика з написом "епоха канцлера".

Нагадаємо, ввечері 6 листопада партії керівної коаліції у Німеччині остаточно розсварилися через розбіжності щодо того, як вирішувати економічні проблеми країни. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів, лідера "Вільних демократів", з яким було найбільше суперечок.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.

Читайте у новій статті "ЄвроПравди" про те, як розвалювалася керівна коаліція та чого далі очікувати у Німеччині.