СМИ: Лидер немецких "Зеленых" после распада коалиции будет выдвигаться в канцлеры

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, сопредседатель "Зеленых", будет кандидатом в канцлеры от своей партии на предстоящих выборах после распада коалиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild со ссылкой на свои данные.

Хабек якобы планирует официально объявить в пятницу, что на предстоящих выборах будет кандидатом в канцлеры от "Зеленых".

Также Хабек вернулся на платформу X (Twitter), где не писал несколько лет, отметив, что в нынешние времена "не хочет оставлять платформу крикунам и популистам".

Среди его первых новых сообщений – видео, в котором он расчерчивает какие-то листы и напевает мелодию песни "Пришло время перемен" Герберта Гренмеера, в чем журналисты увидели предвыборный намек. Его подкрепляет также браслет на руке политика с надписью "эпоха канцлера".

Напомним, вечером 6 ноября партии правящей коалиции в Германии окончательно рассорились из-за разногласий относительно того, как решать экономические проблемы страны. Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов, лидера "Свободных демократов", с которым было больше всего споров.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за быстрые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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