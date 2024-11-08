Більше половини німців схвалюють "швидкі" дострокові вибори

Більше половини німців після новин про розпаду коаліції заявили, що не шкодують про це та підтримують швидке проведення дострокових виборів.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчать дані низки опитувань, проведених після розвалу коаліції увечері 6 листопада.

В опитуванні Infratest-Dimap для ARD Deutschlandtrend 65% респондентів заявили, що виступають за якнайшвидші дострокові вибори до Бундестагу.

Лише 33% вважають кращим варіантом проводити їх у березні, як розраховує канцлер Олаф Шольц.

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59% респондентів схвально відреагували на розвал "світлофорної коаліції" після тривалих суперечок між партіями-уасницями. 40% вважають головним винуватцем розвалу "Вільних демократів", 26% – "Зелених" і лише 19% – соціал-демократів.

Це ж опитування показало, що якби вибори проводилися негайно, найбільша опозиційна партія Християнсько-демократичний союз може розраховувати на 34% голосів, ультраправі популісти "АдН" – на 18%, соціал-демократи Шольца – 16%, "Зелені" – 12%, альянс "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт – 6%. "Вільні демократи" цього разу не здолали би 5% бар’єр.

Ще одне опитування від Wahlen на замовлення ZDF показало, що 30% німців підтримують проведення дострокових виборів у березні, але 54% виступають за те, щоб це відбулося швидше.

За даними ЗМІ від джерел у Бундестазі, Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно через розпад коаліційного уряду.

Читайте у новій статті "ЄвроПравди" про те, як розвалювалася керівна коаліція, та чого далі очікувати у Німеччині.