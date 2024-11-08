Партія Шольца планує залишати його кандидатом у канцлери на майбутніх виборах

Соціал-демократична партія Німеччини планує залишати чинного канцлера Олафа Шольца своїм кандидатом у канцлери на майбутніх виборах.

Як повідомляє Tagesschau, про це заявила співлідерка партії Саскія Ескен, пише "Європейська правда".

Ескен зазначила, що СДПН налаштована залишати Олафа Шольца своїм "першим номером" попри невтішні рейтинги.

"Ми переконані, що разом з ним зможемо здобути перемогу і на цих федеральних виборах", – сказала вона.

Реклама:

Ескен знову повторила, що у партії підтримують ідею голосування за довіру уряду у січні, як хоче Шольц.

"Ми вважаємо, що за ті кілька тижнів перед різдвяно-зимовою перервою потрібно втілити важливі проєкти", – зазначила вона, продовживши, що якби чинному уряду оголосили недовіру найближчим часом, то далі усі рішення будуть ухвалюватися "в режимі передвиборчої кампанії" і це не піде на користь.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада партії керівної коаліції у Німеччині остаточно розсварилися через розбіжності щодо того, як вирішувати економічні проблеми країни. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів, лідера "вільних демократів", з яким було найбільше суперечок.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.

Читайте у новій статті "ЄвроПравди" про те, як розвалювалася керівна коаліція та чого далі очікувати у Німеччині.