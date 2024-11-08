Партия Шольца планирует оставлять его кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах

Социал-демократическая партия Германии планирует оставлять действующего канцлера Олафа Шольца своим кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявила сопредседатель партии Саския Эскен, пишет "Европейская правда".

Эскен отметила, что СДПГ настроена оставлять Олафа Шольца своим "первым номером" несмотря на неутешительные рейтинги.

"Мы убеждены, что вместе с ним сможем одержать победу и на этих федеральных выборах", – сказала она.

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Эскен снова повторила, что в партии поддерживают идею голосования за доверие правительству в январе, как хочет Шольц.

"Мы считаем, что за те несколько недель перед рождественско-зимним перерывом нужно воплотить важные проекты", – отметила она, продолжив, что если бы действующему правительству объявили недоверие в ближайшее время, то дальше все решения будут приниматься "в режиме предвыборной кампании" и это не пойдет на пользу.

Напомним, вечером 6 ноября партии правящей коалиции в Германии окончательно рассорились из-за разногласий относительно того, как решать экономические проблемы страны. Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов, лидера "свободных демократов", с которым было больше всего споров.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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