США профінансували 800 мобільних вогневих груп, що збили дві сотні дронів РФ

Державний департамент США профінансував роботу 800 мобільних вогневих груп в Україні, які з початку року збили понад 200 російських дронів.

Про це у соцмережі Х (Twitter) розповіла посол США Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії, зазначила Брінк.

"Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів", – розповіла глава дипмісії США.

.@ng_ukraine & @DPSU_ua Mobile Fire Teams are saving lives with their successful work protecting people and critical infrastructure being attacked by Russia. Proud that @StateINL has funded 800 of these teams which have shot down over 200 drones since Jan 1, 2024. pic.twitter.com/d4HlLoEJ1V