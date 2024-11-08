Разведка Британии: В октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов

Разведка Великобритании в новом обзоре анализирует удары российской армии беспилотниками по регионам Украины в течение октября и первой недели ноября.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отметили, что в течение октября 2024 года Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч ударных дронов, а это – примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

Как отметила британская разведка, благодаря постоянным российским инвестициям в производство ударных дронов, диверсификации поставок и расширению пусковых площадок, количество атак постоянно растет с середины 2024 года.

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В течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель, поскольку пусковые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае необходимости, добавили в ведомстве.

"Если производство будет оставаться бесперебойным, основным ограничительным фактором для российских операций с использованием ударных дронов, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей", – говорится в обзоре.

В разведке предполагают, что высокие показатели по запуску дронов по Украине, которые наблюдались в сентябре и октябре до сих пор, станут нормой.

Как писали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, только в ночь на 8 ноября силам ПВО удалось сбить 62 вражеских дрона из 92, которыми атаковала Россия украинские регионы.

В начале ноября посол США Бриджит Бринк рассказала, что Государственный департамент США профинансировал работу 800 мобильных огневых групп в Украине, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.

8 ноября стало известно, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.