Прем’єр Бельгії розповів, якою бачить спільну стратегію Європи після перемоги Трампа

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що з поверненням Дональда Трампа до Білого дому європейським державам важливо бути проактивними у контактах з ним, та чітко відстоювати інтереси Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Будапешті 8 листопада.

Коментуючи вибори у США, де Кроо зазначив, що американський народ зробив свій вибір і його потрібно поважати.

"Ми маємо зберігати єдність в обговоренні з американською адміністрацією, ми маємо бути проактивні. Добре, що Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель (президентка Єврокомісії та очільник Євроради. – Ред.) одразу пішли на контакт. Ми маємо працювати над тим, щоб був відкритий діалог. Але дуже чітко відстоювати свої інтереси", – сказав він.

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Президент Франції Емманюель Макрон на тлі обговорень про "нову реальність" після перемоги Трампа заявив, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси.

Схожа заява пролунала і від очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського.





