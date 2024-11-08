Премьер Бельгии рассказал, какой видит общую стратегию Европы после победы Трампа

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом европейским государствам важно быть проактивными в контактах с ним, и четко отстаивать интересы Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Будапеште 8 ноября.

Комментируя выборы в США, де Кроо отметил, что американский народ сделал свой выбор и его нужно уважать.

"Мы должны сохранять единство в обсуждениях с американской администрацией, мы должны быть проактивны. Хорошо, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (президент Еврокомиссии и глава Евросовета. – Ред.) сразу пошли на контакт. Мы должны работать над тем, чтобы был открытый диалог. Но очень четко отстаивать свои интересы", – сказал он.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне обсуждений о "новой реальности" после победы Трампа заявил, что европейцы не должны делегировать свою безопасность США, а должны шире защищать свои интересы.

Похожее заявление прозвучало и от главы МИД Польши Радослава Сикорского.