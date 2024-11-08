Як прем’єрка Італії і генсек НАТО можуть "змусити" Трампа стати партнером України та Європи

Обрання Дональда Трампа президентом США стало шоком для Європи, яка виявилася жахливо неготовою до цього підсумку виборів.

Зараз у шокованих європейців є спокуса "залягти на дно" і не робити різких дій, сподіваючись, що Трамп натомість не реалізує свої найекстремальніші погрози, як-от широке запровадження мит на європейський експорт, відмова підтримувати Україну або вихід з НАТО.

Але це було б катастрофічною помилкою, попереджає старший науковий співробітник Лондонської школи економіки, колишній економічний радник президента Єврокомісії Філіпа Легрена у статті Як Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України. Далі – коротко про його пропозиції.

Європейці повинні заховати подалі свою гордість і спробувати схилити Трампа на свій бік.

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Певну надію дає той факт, що Трамп непередбачуваний, непослідовний і чутливий до лестощів.

Він часто обирає агресивну позицію як стратегію ведення переговорів, мета якої – домовитися про те, про що він зможе розтрубити як про власну перемогу. Він прагне обожнювання і поваги та ненавидить виглядати слабким. Європейська стратегія повинна використовувати ці його риси.

Тут варто виділити три моменти.

По-перше, за Трампа особиста дипломатія має першорядне значення.

Європі потрібні ті, хто налагоджував би особисті зв’язки з Трампом.

Ідеальна кандидатура для цього – прем'єр-міністерка Італії, ультраправа Джорджія Мелоні. Вона поділяє вороже ставлення Трампа до нелегальної міграції та сповідує консерватизм у соціальних питаннях.

А той факт, що вона є привабливою блондинкою, у випадку Трампа, безумовно, не зашкодить.

По-друге, ЄС має надати Трампу простір для оголошення негайних політичних перемог у питаннях торгівлі та оборони.

Мелоні має прийти з подарунками, і не в останню чергу з планом збільшення американського експорту до ЄС. Адже Трамп вважає несправедливим значне позитивне сальдо ЄС у торгівлі зі США.

Іншою великою політичною перемогою, яку європейці повинні віддати Трампу, є зобов'язання європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП наступного року і до 3% до кінця чотирирічного терміну Трампа.

Бо це варто зробити у будь-якому разі.

Кращим комунікатором з цього питання є новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який підтримував добрі стосунки з Трампом під час його першого терміну, коли Рютте був правоцентристським прем'єр-міністром Нідерландів.

І по-третє, європейці повинні апелювати до марнославства Трампа, щоб спробувати врятувати Україну.

Трамп одержимий ідеєю видаватися сильним.

Не в останню чергу він прагне пошани через свою силу в очах інших світових лідерів на кшталт Путіна і Сі Цзіньпіна.

Отже, потрібно довести, що відмова від України змусить його виглядати слабким.

Що для нього було б краще протистояти Путіну і завершити війну у більш справедливий спосіб, зміцнивши таким чином свій статус "світового лідера з домовленостей". Мелоні може докластися до цього.

Корисним союзником тут міг би стати Майк Помпео, колишній держсекретар Трампа і потенційно новий міністр оборони, який також виступає за жорстку лінію у підтримці України.

Докладніше – у матеріалі Філіпа Легрена Як Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України.