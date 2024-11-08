Как премьер Италии и генсек НАТО могут "заставить" Трампа стать партнером Украины и Европы

Избрание Дональда Трампа президентом США стало шоком для Европы, которая оказалась ужасно неготовой к этому итогу выборов.

Сейчас у шокированных европейцев есть соблазн "залечь на дно" и не предпринимать резких действий, надеясь, что Трамп взамен не реализует свои экстремальные угрозы, такие как широкое введение пошлин на европейский экспорт, отказ поддерживать Украину или выход из НАТО.

Но это было бы катастрофической ошибкой, предупреждает старший научный сотрудник Лондонской школы экономики, бывший экономический советник президента Еврокомиссии Филиппа Легрена в статье Как Европа может "задобрить" Трампа и склонить его к поддержке Украины. Далее – кратко о его предложениях.

Европейцы должны спрятать подальше свою гордость и попытаться склонить Трампа на свою сторону.

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Определенную надежду дает тот факт, что Трамп непредсказуем, непоследователен и чувствителен к лести.

Он часто выбирает агрессивную позицию как стратегию ведения переговоров, цель которой – договориться о том, о чем он сможет раструбить как о собственной победе. Он стремится к обожанию и уважению и ненавидит выглядеть слабым. Европейская стратегия должна использовать эти его черты.

Здесь стоит выделить три момента.

Во-первых, при Трампе личная дипломатия имеет первостепенное значение.

Европе нужны те, кто налаживал бы личные связи с Трампом.

Идеальная кандидатура для этого – премьер-министр Италии, ультраправая Джорджия Мелони. Она разделяет враждебное отношение Трампа к нелегальной миграции и исповедует консерватизм в социальных вопросах.

А тот факт, что она является привлекательной блондинкой, в случае Трампа, безусловно, не повредит.

Во-вторых, ЕС должен предоставить Трампу пространство для объявления немедленных политических побед в вопросах торговли и обороны.

Мелони должна прийти с подарками, и не в последнюю очередь с планом увеличения американского экспорта в ЕС. Ведь Трамп считает несправедливым значительное положительное сальдо ЕС в торговле с США.

Другой большой политической победой, которую европейцы должны отдать Трампу, является обязательство европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в следующем году и до 3% до конца четырехлетнего срока Трампа.

Потому что это стоит сделать в любом случае.

Лучшим коммуникатором по этому вопросу является новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который поддерживал хорошие отношения с Трампом во время его первого срока, когда Рютте был правоцентристским премьер-министром Нидерландов.

И в-третьих, европейцы должны апеллировать к тщеславию Трампа, чтобы попытаться спасти Украину.

Трамп одержим идеей казаться сильным.

Не в последнюю очередь он стремится к почету из-за своей силы в глазах других мировых лидеров вроде Путина и Си Цзиньпина.

Следовательно, нужно доказать, что отказ от Украины заставит его выглядеть слабым.

Что для него было бы лучше противостоять Путину и завершить войну более справедливым способом, укрепив таким образом свой статус "мирового лидера по договоренностям". Мелони может приложиться к этому.

Полезным союзником здесь мог бы стать Майк Помпео, бывший госсекретарь Трампа и потенциально новый министр обороны, который также выступает за жесткую линию в поддержке Украины.

Подробнее – в материале Филиппа Легрена Как Европа может "задобрить" Трампа и склонить его к поддержке Украины.