Мін’юст США розповів, як Іран намагався вбити Трампа перед виборами

Міністерство юстиції США в п’ятницю, 8 жовтня, оголосило деталі справи у зв’язку з організованою Іраном змовою, спрямованою на вбивство тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У справі фігурують 51-річний іранець Фархад Шакері, який залишається на волі, а також 49-річний Карлайл Рівера та 36-річний Джонатон Лоудголт – обидва американці, яких взяли під варту напередодні.

Згідно з матеріалами слідства, Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) доручив Шакері встановлювати стеження за критиками іранського режиму у США і за необхідності ліквідовувати їх.

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Сам Шакері був депортований зі США у 2008 році, тож використовував для цього мережу спільників – Лоудголта та Ріверу.

Розслідування Федерального бюро розслідувань, яке стосувалось американця іранського походження, призвело до арешту американських спільників Шакері.

Агенти ФБР поспілкувались із іранцем, який розповів їм про отримані доручення вбивства інших американських та ізраїльських громадян у США. Серед іншого, 7 жовтня 2024 року йому доручили надати план вбивства Дональда Трампа у стислі строки.

"Під час інтерв'ю Шакері стверджував, що не мав наміру пропонувати план вбивства Трампа у встановлені КВІР терміни", – йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Усім трьом фігурантам оголосили звинувачення у вбивстві на замовлення (до 10 років позбавлення волі), змові з метою скоєння вбивства на замовлення (до 10 років позбавлення волі) та змові з метою відмивання грошей (до 20 років позбавлення волі).

Нагадаємо, ще у вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

На цьому тлі кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Експрезидент США відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала КВІР Касема Сулеймані.