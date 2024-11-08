Штайнмаєр розлютився на журналіста, який розкритикував його "російську" політику

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр емоційно відреагував на слова журналіста, який розкритикував його політику щодо Росії перед вторгненням в Україну 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральний президент запросив письменника і журналіста Марко Мартіна на церемонію з нагоди 35-ї річниці Мирної революції в НДР.

Захід у берлінському палаці Бельвю приймав сам Штайнмаєр. Мартін у своїй промові на заході засудив, серед іншого, ставлення Штайнмаєра до Росії і глави Кремля Владіміра Путіна під час його перебування на посаді міністра закордонних справ Німеччини. Він поставив його в один ряд з іншими історичними оцінками видатних соціал-демократів, таких як Егон Бар, чиї слова 1982 року про те, що польський рух "Солідарність" є "загрозою для миру в усьому світі", він процитував.

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За словами Мартіна, Штайнмаєр відреагував на це спалахом гніву. Про інцидент першим повідомило видання Bild з посиланням на очевидців: "Навіть під час промови Штайнмаєр важко дихав, жував щелепою, явно пригнічуючи свої почуття".

На прийомі після промови федеральний президент "повністю втратив самовладання", розповів Марко Мартін. "Він підійшов до мене після, щоб зробити мені зауваження", – розповів Мартін. Штайнмаєр запитав його, чи подобається йому паплюжити політиків.

Речниця Штайнмаєра повідомила Spiegel, що ця подія була способом вшанування свободи слова. Оскільки під час заходу не виникло жодної можливості, федеральний президент підійшов до Мартіна під час прийому, який відбувся після нього, і провів з ним суперечливу, але об'єктивну дискусію про його промову.

У своїй промові Мартін звинуватив Штайнмаєра, серед іншого, в тому, що він підтримував проєкту газопроводу "Північний потік-2": "Він ще більше заохочував Путіна в його агресії, а саме в його розрахунку на те, що німці, в іншому випадку чемпіони світу з моралізаторства, не відмовляться від вигідної угоди, з Україною чи без неї".

Письменник сказав інформаційній агенції dpa: "У нас є федеральний президент, який відмовляється брати участь у цих дебатах, дебатах про спільну відповідальність Німеччини за агресію Путіна". Марко Мартін народився в Бургштедті, Саксонія, в 1970 році, переїхав з НДР до Федеративної Республіки в травні 1989 року, оскільки йому було заборонено відвідувати університет з політичних причин і як відмовнику від військової служби з міркувань совісті.

Зазначимо, що Штайнмаєру вже не вперше пригадують його проросійську політику під час перебування главою МЗС Німеччини. Зокрема, навесні 2022 року у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру – українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Канцлер Олаф Шольц після того визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

Пізніше відбулася розмова Зеленського зі Штайнмаєром, в якій той запросив німецького президента і канцлера до Києва. Перший з часу повномасштабного вторгнення візит Олафа Шольца відбувся у червні 2022 року. Штайнмаєр прибув до Києва восени того ж року.