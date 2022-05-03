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Канцлер Німеччини визнав, що не їде до Києва через Штайнмаєра

Вівторок, 3 травня 2022, 08:20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Канцлера Олафа Шольца протягом тижнів критикували за його дії під час війни в Україні. Після того тижнів вагання щодо поставок важкого озброєння минулого тижня стався розворот і було позитивне рішення щодо поставок зенітних танків.

Існує також критика, що, на відміну від багатьох інших західних керівників, він ще не приїхав до Києва, щоб показати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському. У програмі ZDF "Що тепер, пане Шольц?" Шольц захищав свій курс.

На запитання, коли він поїде в українську столицю, канцлер сказав, що все ще вважає "досить безпрецедентною подією" те, що федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр "був виключений". "Це заважає справі" - сказав Шольц.

У середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона його не запросила. Він хотів поїхати до Києва з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви, які зрештою виїхали без нього.

Посол України Андрій Мельник різко розкритикував відмову Шольца їхати до Києва. "Грати в ображену сосиску  – звучить не дуже по-державницьки. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок" - заявив він.

Шольц зазначив, що не можна сказати такій країні, як Німеччина, "яка надає стільки фінансової допомоги, стільки військової допомоги, яка потрібна, коли йдеться про гарантії безпеки, які важливі для України в майбутньому", що "президент не може приїхати".

Він не заперечив, коли заступник головного редактора ZDF Беттіна Шаустен, яка брала у нього інтерв’ю, зауважила, що "першим до Києва має поїхати президент, а потім, мабуть, і ви поїдете".

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Німеччина

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