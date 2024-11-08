Штайнмайер разозлился на журналиста, который раскритиковал его "российскую" политику

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер эмоционально отреагировал на слова журналиста, который раскритиковал его политику в отношении России перед вторжением в Украину 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральный президент пригласил писателя и журналиста Марко Мартина на церемонию по случаю 35-й годовщины Мирной революции в ГДР.

Мероприятие в берлинском дворце Бельвю принимал сам Штайнмайер. Мартин в своей речи на мероприятии осудил, среди прочего, отношение Штайнмайера к России и главе Кремля Владимиру Путину во время его пребывания на посту министра иностранных дел Германии. Он поставил его в один ряд с другими историческими оценками выдающихся социал-демократов, таких как Эгон Бар, чьи слова 1982 года о том, что польское движение "Солидарность" является "угрозой для мира во всем мире", он процитировал.

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По словам Мартина, Штайнмайер отреагировал на это вспышкой гнева. Об инциденте первым сообщило издание Bild со ссылкой на очевидцев: "Даже во время речи Штайнмайер тяжело дышал, жевал челюстью, явно подавляя свои чувства".

На приеме после речи федеральный президент "полностью потерял самообладание", рассказал Марко Мартин. "Он подошел ко мне после, чтобы сделать мне замечание", – рассказал Мартин. Штайнмайер спросил его, нравится ли ему порочить политиков.

Пресс-секретарь Штайнмайера сообщила Spiegel, что это событие было способом чествования свободы слова. Поскольку во время мероприятия не возникло никакой возможности, федеральный президент подошел к Мартину во время приема, который состоялся после него, и провел с ним противоречивую, но объективную дискуссию о его речи.

В своей речи Мартин обвинил Штайнмайера, среди прочего, в том, что он поддерживал проект газопровода "Северный поток-2": "Он еще больше поощрял Путина в его агрессии, а именно в его расчете на то, что немцы, в противном случае чемпионы мира по морализаторству, не откажутся от выгодной сделки, с Украиной или без нее".

Писатель сказал информационному агентству dpa: "У нас есть федеральный президент, который отказывается участвовать в этих дебатах, дебатах о совместной ответственности Германии за агрессию Путина". Марко Мартин родился в Бургштедте, Саксония, в 1970 году, переехал из ГДР в Федеративную Республику в мае 1989 года, поскольку ему было запрещено посещать университет по политическим причинам и как отказнику от военной службы по соображениям совести.

Отметим, что Штайнмайеру уже не впервые вспоминают его пророссийскую политику в бытность главой МИД Германии. В частности, весной 2022 года в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера – украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив взамен федерального канцлера.

Канцлер Олаф Шольц после того признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для улаживания этой ситуации.

Позже состоялся разговор Зеленского со Штайнмайером, в котором тот пригласил немецкого президента и канцлера в Киев. Первый со времени полномасштабного вторжения визит Олафа Шольца состоялся в июне 2022 года. Штайнмайер прибыл в Киев осенью того же года.