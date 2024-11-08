Британський союзник Трампа: Для зупинки війни в Україні потрібні поступки з обох сторін

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж вважає, що війна в Україні потребує "поступок з обох сторін", щоб завершитися.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Sky News.

Фарадж, який вважається головним союзником Дональда Трампа у Британії, припустив, що Україна могла б отримати "досить багато від врегулювання", хоча він відмовився сказати, чи означає це відмову від території на користь Росії натомість.

Відповідаючи на запитання про заяви новообраного президента про те, що він може закінчити війну в Україні "в перший же день", Фарадж сказав: "Що ж, війна жахлива. Є майже мільйон бойових втрат. Це як битва на Соммі з безпілотниками".

Реклама:

"У нас є два варіанти. Ми можемо продовжувати годувати Україну, і це нормально. І війна триває ще рік, два, п'ять років. Втрати зростають. Трамп сказав, що він хоче спробувати укласти мирну угоду", – зазначив він.

Політик сказав, що це вимагатиме "поступок з обох сторін", додавши: "Я думаю, що Україна могла б насправді отримати досить багато".

Він не став уточнювати, чи може це означати відмову України від території, але сказав, що "будь-які переговори включатимуть речі, які не подобаються іншій стороні".

"Я думаю, що заклик до України, яка була би частиною цих переговорів, полягав би в тому, щоб Україна стала повноправною частиною НАТО. Путіну це не сподобається... але це має бути частиною угоди. Якщо будуть територіальні поступки, це все для переговорів", – зазначив Фарадж.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна повинна бути відкритою до територіальних поступок, він сказав: "Я не граю у вашу дурну гру. Я вважаю, що мають бути мирні переговори".

Він додав, що в той час як колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, стійкий прихильник України, хоче, щоб "війна тривала вічно... всі війни закінчуються або переговорами, або поступками, або знищенням".

Раніше Фарадж зазнав критики за свої погляди на конфлікт під час виборчої кампанії у Великій Британії, коли він заявив, що Захід "спровокував" Росію на вторгнення розширенням НАТО та ЄС.

Також він казав, що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".