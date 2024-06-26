Британський популіст схиляє Україну до миру з РФ, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків"

Лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Daily Mail, окремі цитати наводять за The Times i The Telegraph.

Коментарі Фараджа пролунали у спілкуванні з журналістами кількох видань під час поїздки до Ла-Маншу, центральною темою якої була проблема з нелегальною міграцією.

Фарадж заявив, що скептично ставиться до думки про те, що Україна може перемогти у війні, та що замість того краще думати про мирну угоду і має бути "якась спроба влаштувати перемовини між сторонами".

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Він розкритикував експрем’єра Британії Бориса Джонсона за те, що той відстоює ідею про перемогу України.

На питання про те, як могла б виглядати мирна угода, Фарадж сказав, що "вона виглядала так, що мирна угода не відкидається, що Джонсон явно зробив з певних своїх міркувань" (можливо, йдеться про злиту у ЗМІ інформацію про перемовини з РФ у березні 2022 року та спекуляції, що Борис Джонсон під час приїзду до Києва нібито переконав Зеленського не йти на поступки. – Ред.).

"Скільки людей загинули внаслідок того, я не знаю. Таке враження, що Джонсон хоче, аби обидві сторони билися на смерть", – заявив він.

Після того він додав, що загинути та отримати поранення у російсько-українській війні могли вже близько мільйона людей, і з огляду на те це "надзвичайно".

Фараджа спитали, чи, на його думку, президент України має чимось поступитися задля миру.

"Це його вибір. Ніхто навіть не говорить про мир. Усі ми говоримо про те, що "Україна переможе". Справді? Я досить скептичний з цього приводу", – сказав Найджел Фарадж.

Журналісти зауважили, що Зеленський налаштований на те, що Україна має повернути всі окуповані території.

"Ну тоді в Україні може не залишитися молодих чоловіків", – сказав Фарадж.

Це чергова скандальна заява Фараджа про російсько-українську війну за останні дні.

Перед цим він заявив, що Захід спровокував війну РФ проти України розширенням НАТО.

На його слова критично відреагували і лідер британських лейбористів, яким прогнозують перемогу на парламентських виборах, і прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон назвав заяву Фараджа "маячнею і кремлівською пропагандою".

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